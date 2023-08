Slovenska rekorderka, ki močno upa, da to ne bo več dolgo SiOL.net Na svetovnem prvenstvu v Budimpešti slovensko atletsko reprezentanco vodi nekdanja odlična troskokašica in še vedno lastnica državnih rekordov tako na prostem (15,03 m) kot v dvorani (15,08 m). Marija Šestak je nadvse vesela, da ima v trenutni reprezentanci kar dve potencialni naslednici. Ženski troskok je bil vedno močna disciplina v Sloveniji in še vedno ostaja na visoki ravni, pravi. In kaj pravzaprav počne danes?

