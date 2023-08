Po prijetnih in udobnih kvalifikacijah se mora pripraviti na boj SiOL.net V sredo je tekmovanje na svetovnem atletskem prvenstvu v Budimpešti začela tudi slovenska rekorderka v teku na 3.000 metrov z zaprekami. Maruša Mišmaš Zrimšek je v drugi kvalifikacijski skupini zanesljivo osvojila četrto mesto in se uvrstila v nedeljski finale. "Zdaj se moram mentalno pripraviti na to, da bo treba teči veliko hitreje, da se bo treba boriti in premagovati bolečine," je povedala po uspešno prebitem ledu na 19. svetovnem prvenstvu.

