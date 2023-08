Nenavadno toplo jutro, sončno in vroče tudi v prihodnjih dneh 24ur.com V večjem delu Slovenije smo se zbudili v zelo toplo jutro za drugo polovico avgusta. Po podatkih Arsa je ob šibki burji najtopleje v Vedrijanu v Goriških Brdih in v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so ob šesti uri izmerili kar 26 stopinj Celzija. Le stopinjo manj so termometri pokazali v Kopru, 24 stopinj Celzija pa so zabeležili v Godnjah na Krasu.

