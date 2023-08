Tudi petek nam bo prinesel sončno in vroče vreme. Popoldne bo nad vzpetinami nastalo nekaj kopaste oblačnosti, zvečer na severozahodu ni izključena kakšna nevihta. V večjem delu Slovenije bodo jutranje temperature od 17 do 21, ob morju in po gričevjih od 22 do 25 stopinj Celzija. Popoldne pa bomo po nižinah izmerili od 31 do 36 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo na Goriškem, v osrednji Sloveniji, n ...