Čeprav se v politiki rado omenja, kako je Slovenija država članica EU, saj z evropskimi državami deli skupna načela in vrednote, kot so demokracija, svoboda, enakost in pravna država, spodbujanje miru in stabilnosti, pa delovanje v praksi kaže, da temu le ni tako. 23. avgusta, torej na dan, ko smo obeleževali vseevropski dan spomina na žrtve totalitarizmov aktualna vlada namreč ni bila zmožna obso ...