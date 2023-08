Kristina nekaj ur pred smrtjo družini javila, da zamuja zaradi popravila letala Maribor24.si 39-letna stevardesa Kristina Raspopova je nekaj ur pred svojo smrtjo stopila v stik s svojo družino in jim povedala, da je prišlo do nepojasnjenega zastoja. Čez nekaj ur je bila le še ena izmed desetih prijavljenih žrtev, ko je letalo z vodjo Wagnerja, Jevgenija Prigožina, strmoglavilo. Na letalu se naj bi znašla po čistem naključju Ruske oblasti so po strmoglavljenju letala našle trupla vseh dese ...

