Špela Ponomarenko Janić in Jošt Zakrajšek ostala brez kvote za OI SiOL.net Glavna slovenska kajakaška aduta na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Duisburgu Špela Ponomarenko Janić in Jošt Zakrajšek sta ostala brez želene kvote za nastop na olimpijskih igrah. Ponomarenko Janić na 500 metrov in Zakrajšek na 1000 metrov se nista uvrstila v finale A, prva se je uvrstila v finale C, drugi pa v finale D. Vozovnico za Pariz bosta tako morala loviti v dodatnih evropskih kvalifikacijah naslednje leto.

