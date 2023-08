Tragično: Voznica zapeljala z vozišča ter trčila v nasip in drevo, zaradi hudih poškodb umrla na kraju Lokalec.si V naselju Martjanci v prometni nesreči umrla voznica. V naselju Martjanci je v četrtek zvečer, nekaj pred 22. uro, v prometni nesreči ena oseba izgubila življenje. Kot so sporočili pomurski policisti, je voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti zapeljala z vozišča ter trčila v nasip obcestnega jarka in drevo. Zaradi hudih poškodb je umrla na kraju nesreče.

