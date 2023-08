Ob 17.14 se je v naselji Briše, občina Kamnik, pri delu s traktorjem poškodoval otrok, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP Kamnik pri oskrbi ponesrečenega otroka. Reševalci so ga prepeljali v UKC Ljubljana, še navaja Uprava RS za zaščito in reševanje.