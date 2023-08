NLB bo v sklad za obnovo po ujmi prispevala 15 milijonov evrov Lokalec.si NLB bo v sklad za obnovo Sloveniji po ujmi, ki je v postopku ustanavljanja, prispevala 15 milijonov evrov. Nadzorni svet banke je namreč v četrtek potrdil predlog uprave pod taktirko Blaža Brodnjaka o enkratnem vplačilu v sklad, so danes sporočili iz NLB in dodali še, da dividendna politika ostaja nespremenjena. NLB je tako, kot so zapisali, že letos pripravljena prostovoljno nameniti 15 milijonov ...

