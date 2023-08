Karitas: Odkrivajo se vedno nove potrebe ljudi Radio Ognjišče Slovenska Karitas je do zdaj zbrala že več kot 4,3 milijone evrov za pomoč prizadetim v poplavah. Škofijske Karitas so priskočile na pomoč 3100 gospodinjstvom v skupnem znesku več kot milijon dvesto tisoč evrov. Pomagajo pa tudi z materialno in psihološko pomočjo.



