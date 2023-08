Baletnima ansambloma 20 novih rednih zaposlitev. "To je zgodovinski dogodek za slovenski balet." RTV Slovenija Ministrstvo za kulturo je za oba baletna ansambla SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana za obdobje dveh let zagotovilo zaposlitev 20 baletnikov, ki trenutno plešejo kot zunanji sodelavci. V dveh letih bodo poiskali sistemsko rešitev, so napovedali.

Sorodno