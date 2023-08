20 dodatnih zaposlitev za SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor Lokalec.si Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko je skupaj z vodstvoma operno-baletnih gledališč SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor predstavila nove zaposlitve v baletnih ansamblih. V septembru bo tako realiziranih 15 zaposlitev v mariborskem baletu, 5 pa v ljubljanskem za obdobje dveh let. Ob tem je ministrica dr. Asta Vrečko poudarila: ”V Sloveniji imamo dva vrhunska nacionalna baletna ansambla, k ...

