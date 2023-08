V mednarodni policijski akciji so na jadrnici v Atlantskem oceanu zaplenili okoli dve toni kokaina, v Srbiji pa so zaradi suma tihotapljenja mamil pridržali štiri ljudi, so po poročanju srbskih medijev v četrtek sporočili s srbskega državnega tožilstva za organizirani kriminal. Drogo naj bi tihotapili iz Južne Amerike v Evropo.