V Španiji zasegli rekordno količino kokaina SiOL.net V pristanišču v španskem mestu Algeciras so v sredo zasegli skoraj 9,5 tone kokaina iz Ekvadorja, sta danes sporočili španska policija in carina. Po njihovih ocenah gre za največji zaseg kokaina v Španiji doslej. V mednarodni policijski akciji so na jadrnici v Atlantskem oceanu zaplenili okoli dve toni kokaina, v Srbiji pa so zaradi suma tihotapljenja mamil pridržali štiri ljudi.

