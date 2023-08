V soboto se svetovno prvenstvo v košarki začenja tudi za slovensko izbrano vrsto. Kako visoko lahko seže naša reprezentanca z Luko Dončićem na čelu, kakšno je vzdušje v ekipi in kakšno prvenstvo nas čaka? V oddaji N1 STUDIO komentirajo urednik spletnega Sportkluba Martin Pavčnik, ki je na prizorišču na Okinavi, in komentatorski dvojec Sportkluba Miha Penko in Marko Maravič, sicer tudi nekdanji sl ...