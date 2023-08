Odštevanja je konec, Slovenija je čakala kar devet let SiOL.net Čakanja je konec, danes ob deseti uri se bo začelo 19. svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostili Filipini, Indonezija in Japonska. Slovenski košarkarji bodo prvo tekmo prvenstva odigrali v soboto ob 13.30 proti Venezueli, to bo njihov četrti nastop na prvenstvu, najboljši izkupiček pa je sedmo mesto iz leta 2014.

