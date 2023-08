Številni še vedno dosegljivi le peš, pipe ostajajo suhe 24ur.com Plazovi v Črni, razdrta infrastruktura v Mežici, brez pitne vode in plina so že tri tedne po ujmi na Prevaljah in v delu Raven. Zato so domačini pričakovali konkretne odgovore ministra za naravne vire Uroša Brežana. Nekaj porušenih mostov so že nadomestili, še vedno pa je ogromno odprtih gradbišč, in to zaradi plazov, uničenih cest, uničene komunalne infrastrukture. A domačini se že bojijo novega...

