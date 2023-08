Piše: Nova24tv.si Ko je bila stranka SDS na oblasti, je vedno ponudila roko sodelovanja, a jo je levica venomer zavračala. Povsem drugačna slika je bila, ko je bila na oblasti levica. Stranki SDS tedaj namreč ni bila ponujena roka sodelovanja, saj so se raje zanašali na vodenje politike izključevanja. Tudi sedaj stranki SDS ni bila ponujena nikakršna roka, a v največji opozicijski stranki so se vs ...