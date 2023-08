Interventni zakon: v ospredju krizne namestitve in dodelitve neprofitnih stanovanj Lokalec.si Novi interventni zakon, ki lajša posledice vremenske ujme, prihaja na pomoč tudi prizadetim socialnovarstvenim zavodom in posameznikom s kriznimi namestitvami, krepitvijo strokovnih ekip, dodelitvijo neprofitnih stanovanj in širitvijo nabora upravičencev za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine. Vlada je zakon potrdila, naslednji teden ga bo obravnaval državni zbor. Vremenska ujma z zače ...

