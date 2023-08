Do zdaj znani ukrepi interventnega zakona za pomoč po poplavah so preskromni in premalo ambiciozni Demokracija Piše: Ana Horvat (Nova24tv.si) Po uničujoči ujmi, ki je Slovenija doslej še ni doživela, je Golobova vlada vnovič pretresala ukrepe, ki bodo uvrščeni v predlog intervencijskega zakona za pomoč prizadetim v poplavah. Predvidoma bo končni predlog zakona potrjen v četrtek, nato pa bo ta v potrjevanje poslan v Državni zbor RS. Po poročanju javne RTVS bo začasna nastanitev zagotovljena vsem tistim, ki ...

