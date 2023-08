Tamara Zidanšek po treh urah in pol izpadla v zadnjem krogu kvalifikacij RTV Slovenija Tamara Zidanšek se ni uspela uvrstiti v glavni žreb Odprtega prvenstva ZDA v Newq Yorku. V zadnjem krogu kvalifikacij je bila Rusinja Tatjana Prozorova boljša s 7:6, 3:6 in 7:6. Dvoboj na igrišču številka 15 je trajal tri ure in 29 minut.

