Tamara Zidanšek po treh urah in pol boja ostala brez US Opna Dnevnik Tamara Zidanšek ne bo nastopila na glavnem delu odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V zadnjem kvalifikacijskem obračunu jo je po hudem boju premagala Rusinja Tatjana Prozorova, 229. igralka lestvice WTA, s 7:6 (11), 3:6, 7:6 (8).

