V Mariboru pridržali 70-letnika. To je razlog Lokalec.si Policisti Policijske postaje Maribor II so včeraj, okoli 20. ure obravnavali kršitev javnega red in miru na javnem kraju. Pridržali so 70-letnega kršitelja, ki na kraju, kljub ukazom policistov, da preneha s kršitvijo, tega ni upošteval in je s kršitvijo nadaljeval. Po zaključenem pridržanju je bil kršitelju izdan plačilni nalog.

