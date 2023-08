Na območju Slovenske Bistrice je bil včeraj, 25.8., najden ukraden osebni avtomobil, znamke BMW 525, starejši letnik, ki je bil 23. 8. 2023 odtujen na območju Policijske postaje Rače, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Policisti so najdeno vozilo zasegli in ga predali lastniku. Policisti bodo zadevo s kazensko ovadbo predali pristojnemu tožilstvu v Mariboru, so še sporočili. Mariborski oper ...