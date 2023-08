Upa na Vuelto polno preobratov in Zdravljico v Madridu SiOL.net "Upam, da ne bomo spremljali samo obračuna med Rogličem in Vingegaardom, kar pričakuje večina Slovencev, oz. ekipama Jumbo-Visma in Soudal-Quick Step (ekipo Remca Evenepoela, op. a.), ampak da bo v igri za zmago krog kandidatov precej širši in to vse do zadnjega tedna. Da bomo torej spremljali dirko preobratov, na koncu pa v Madridu poslušali Zdravljico," si pred začetkom 78. izvedbe španske Vuelte želi Robi Jenko, nekdanji kolesar, danes športni direktor pri ekipi mebloJOGI Pro-concrete in strokovni komentator kolesarskih dirk.

Sorodno