Okrvavljeni Remco Evenepoel znova jezen na organizatorje: Tega imam dovolj #video SiOL.net Tretji dan 78. Dirke po Španiji in tretji dan, ko se Remco Evenepoel jezi na organizatorje dirke. Če so bili v prvih dveh etapah razlogi za slabo voljo povezani z vremenom in varnostjo, je bil Belgijec danes besen nad slabo organizacijo v cilju. "Že tretji dan zapored se nekaj zgodi, tega imam dovolj," se je pridušal v cilju.

