V Harkivu dva mrtva Dnevnik Ruske sile so med obstreljevanjem vasi blizu mesta Kupjansk v regiji Harkiv na vzhodu Ukrajine po navedbah tamkajšnjih oblasti ubile dva človeka in ranile enega. V Kijevu so sicer že v začetku meseca ocenili, da je Kupjansk trenutno osrednja smer

Rusija

Ukrajina

