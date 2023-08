Putin zahteva, da Wagnerjevci zaprisežejo zvestobo Rusiji Nova24TV Ruski predsednik Vladimir Putin je pozval vse pripadnike Wagnerja in druge ruske zasebne vojaške pogodbenike, da naj prisežejo zvestobo ruski državi. Odlok, ki ga je ruski predsednik podpisal v petek, in je v veljavo stopil nemudoma, velja za vse tiste, ki sodelujejo v vojaških dejavnostih v Ukrajini, pomagajo vojski in služijo v enotah teritorialne obrambe. Preberite tudi: [Video] Putin pokopali

