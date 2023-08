Letošnji 61. mednarodni kmetijsko živilski sejem Agra, ki bo na sejmišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni na ogled do četrtka, 31. avgusta, vsak dan med 9. in 18. uro, ponuja ogromno. 1700 razstavljavcev iz 35 sodelujočih držav na skupaj 70.950 m2 razstavnih površin razstavlja vrhunsko tehniko, opremo in sredstva za kmetijstvo, gozdarstvo, vinarstvo in živilstvo. S strokovnimi razstavami živali p ...