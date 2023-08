Predsednica države Nataša Pirc Musar je danes dopoldne v Gornji Radgoni odprla letošnji 61. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. V nagovoru zbranim, med katerimi so bili številni ugledni gostje, med drugim tudi veleposlanica Indije Namrata Kumar, je spomnila, da letošnji sejem sovpada z obdobjem po najhujših poplavah v zgodovini Slovenije, ki so prizadele dve tretjini države, in s posledicami ...