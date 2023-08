Ljudje v stiski se morajo zavedati, da smo tu za njih SiOL.net Slovenska organizacija Karitas je že več kot tri desetletja predana humanitarnemu in socialnemu delu ter nudenju pomoči najranljivejšim, zlasti družinam. Njihova prizadevanja so zasnovana na celostni pomoči, ki sega dlje od materialnih potreb, kar se je ponovno pokazalo pri žrtvah letošnjih vremenskih ujm, vse od toče, neurij in nazadnje uničujočih poplav.

