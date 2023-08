Piše: Slovenska karitas Slovenska karitas je do sedaj zbrala 4.363.252,08 EUR prispevkov posameznikov, podjetij in ustanov, za kar se vsem iskreno zahvaljujemo.



Karitas je v tem tednu zaključila prvo fazo humanitarne pomoči ob poplavah za gospodinjstva prizadeta ob poplavah in drugih nesrečah, ki so jih povzročile obilne padavine. Škofijske karitas so na osnovi prejetih prošenj 3.104 prizadetih gos ...