Tanja Holc in Alen Velcer nista le partnerja v zasebnem življenju, ampak tudi v poslovnem svetu. Oba sta že zgodaj v življenju spoznala, da imata izjemno strast do hrane in do gostinstva. Tako sta skupaj sta v centru Maribora ustanovila lokal, ki sta ga ljubeznivo poimenovala “Mandl”. Z njima smo spregovorili o delu, njuni viziji in posebnosti njunega lokala. Kaj vas je spodbudilo, da ste odprli s...