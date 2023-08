Umrl tekmovalec priljubljenega šova Super par Lokalec.si S Hrvaške prihaja žalostna novica. Umrl je namreč Davor Andročec, tekmovalec hrvaške različice resničnostnega šova, navaja portal njena.svet24.si. Življenje je izgubil v težki prometni nesreči v petek pozno popoldne in sicer v mestu Kaoci v Bosni in Hercegovini, zapišejo. Davor je bil oče štirih otrok, ki so ga že razveselili s tremi vnuki. View this post on Instagram ...

