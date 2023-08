Mladim kmetom in majhnim kmetijam je do leta 2027 na voljo skoraj 37 milijonov evrov ugodnih posojil. Namenjena bodo spodbujanja njihove rasti, razvoja, izboljšanja tekočega poslovanja pa tudi obnove škode po nesrečah, so sporočili s kmetijskega ministrstva. Pogodbo o finančnih instrumentih v kmetijstvu za obdobje 2023-2027 sta danes v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni podpis ...