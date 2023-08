Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko in hrvaška ministrica za kmetijstvo Marija Vučković sta pred začetkom 61. mednarodnega kmetijskega sejma AGRA podpisali memorandum o soglasju med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Republike Hrvaške o sodelovanju na področju zdravja rastlin. Memorandum je nadaljevanje plod ...