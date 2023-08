V Ljubljani spet ulični rop, ki ga je izvedla skupina neznancev SiOL.net Policisti so bili včeraj obveščeni o roparski tatvini, ki je bila izvršena okoli 5.30 na Trgu Osvobodilne Fronte v Ljubljani. Po do sedaj zbranih obvestilih so štirje neznanci obkolili oškodovanca, zoper njega uporabili solzivec ter mu z ramen na silo strgali torbico, v kateri je imel mobilni telefon.

