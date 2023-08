Kot smo poročali včeraj je okoli 17. uri prišlo do nesreče pri delu s traktorejm, v kateri je bil huje poškodovan otrok. Po do sedaj zbranih obvestilih je do dogodka prišlo na neprometni površini oziroma poti do pašnika, kjer je lastnik traktorja s prikolico v rezervoar na prikolici točil vodo. Traktor s prikolico je pri tem sam krenil z mesta vzvratno, kolo prikolice pa je prevozilo otroka, ki se ...