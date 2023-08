V okviru mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni so danes prvič okronali gozdarsko kraljico Slovenije. To je postala Andreja Vidmar, ki je ob tej priložnosti izpostavila velik pomen prizadevanj lastnikov gozdov ter gozdarjev za vzpostavljanje ravnovesja med naravo in človeško dejavnostjo.