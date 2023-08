FOTO: Podrobnosti smrtne nesreče na Bohinjskem jezeru, 50-letnik ni uporabljal rešilnega jopiča Lokalec.si V Stari Fužini v Bohinjskem jezeru se je danes potopila jadrnica, pri čemer se je utopila ena oseba, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Nesreča se je zgodila nekaj pred 13. uro, pri čemer se je ena oseba začela utapljati. Še pred prihodom intervencijskih služb jo je do obale prepeljala posadka druge jadrnice. Na območju jezera naj bi bilo precej vetrovno, jezero pa valovito. Gre za 50...

