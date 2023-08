Igra živcev pred prvim ciljnim vzponom Primorske novice Na začetku kolesarske dirke po Španiji so jo prirediteljem in predvsem kolesarjem zagodle vremenske nevšečnosti. Uvodni etapi pred jutrišnjim prvim ciljnim vzponom sta bili torej bolj kot ne igra živcev na cesti in za zeleno mizo. Postregli sta s tekmovalno zmešnjavo in padci. Na tleh se je znašel ...

Sorodno















Omenjeni Španija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tanja Fajon

Boštjan Šefic

Matej Mohorič