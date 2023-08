(VIDEO) “Navdušen sem nad pogumom naroda in vodstva” – Charles Michel po ogledu v poplavah prizadetega območja v občini Kamnik topnews.si Premier Robert Golob in predsednik Evropskega sveta Charles Michel sta si danes ogledala v poplavah prizadeta območja v občini Kamnik. Michel je spomnil na obljube pomoči EU Sloveniji in dodal, da bo unija stala ob Sloveniji tudi v prihodnje. Golob je poudaril, da trenutno preučujejo, kako najučinkovitejše črpati sredstva iz solidarnostnega sklada. “Slovenija je v […]...

