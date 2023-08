Fajonova na Bledu s kolegi z Zahodnega Balkana o "blejski zavezi" Michela SiOL.net Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob robu Blejskega strateškega foruma (BSF) danes gostila srečanje z zunanjimi ministri držav Zahodnega Balkana in posebnimi odposlanci za to regijo. Na srečanju so govorili o ponedeljkovi "blejski zavezi" predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela, da bo Zahodni Balkan do leta 2030 del Evropske unije.

