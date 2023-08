Na vidiku nove podražitve bencina in dizla Lokalec.si Če bodo trošarine in formule za izračun ostale enake, portal Moje finance ocenjuje, da bo prišlo do manjše podražitve tako dizla kot bencina. Evro v primerjavi z dolarjem izgubil približno odstotek, to pa je po naših izračunih med razlogi za pričakovano rast maloprodajne regulirane cene bencina. Ob takšnih premikih na trgih pričakujemo, da bo v torek cena bencina znašala nekaj več kot 1,52 evra. S ...

