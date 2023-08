Nove cene bencina in dizla, kaj lahko pričakujemo? Maribor24.si Po poplavah v začetku avgusta je vlada bistveno znižala trošarino, pri dizlu kar za sedem centov, da bi preprečila spremembe cen. Če ostanejo trošarine in formule za izračun nespremenjene, analitiki pri časniku Finance napovedujejo manjšo podražitev tako pri dizlu kot pri bencinu. Cene obeh goriv na mediteranskih trgih, ki so upoštevane v formuli, so se v zadnjih dveh tednih zvišale. Poleg tega je ...

