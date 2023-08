Kot smo poročali včeraj, je v javnost pricurjala novica, da Mestna občina Maribor ne bo podeljevala štipendij za nadarjene dijake in študente za šolsko leto 2023/24. Nad novico so bili šokirani mnogi, oglasili so se tudi Socialni demokrati Maribor, ki v svojem sporočilu za javnost pozivajo župana Mestne občine Maribor Sašo Arsenoviča, da prekliče svojo odločitev, da se javni razpis za štipendiranj ...