Mariborski kriminalisti v hišni preiskavi odkrili prostore za gojenje prepovedane konoplje RTV Slovenija Kriminalisti so v petek opravili hišno preiskavo v stanovanjski hiši v okolici Maribora in ob tem pri 41-letnem moškem in 39-letni ženski odkrili štiri prirejene prostore za gojenje konoplje in 12 sadik konoplje.

