Mariborski OKC je bil v soboto, 26. avgusta 2023, v večernem času obveščen, da je moški pred gostinskim lokalom v bližini Lenarta v Slovenskih goricah s pištolo streljal in se s kraja odpeljal. Sprl se je z gostom Policisti in kriminalisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja ugotovili, da se je 58-letni moški v gostinskem lokalu sprl z drugim gostom lokala ter se po tem odpeljal s kra ...