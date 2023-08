Tudi na Hrvaškem danes opozorila pred neurji Demokracija Piše: STA Na Hrvaškem so zaradi vremenske fronte, ki je dopoldne že zajela Istro, izdali opozorila za celotno državo. Oranžno opozorilo velja vse regije z izjemo Jadranske obale, ki je v rumenem. Državni hidrometeorološki zavod opozarja pred lokalnimi nalivi, orkanskim vetrom, udari strel in točo, na morju pa se lahko pojavijo vodne trombe. Iz glavnega štaba hrvaške civilne zaščite so opozorili

